Eczacıbaşı Dynavit, Scandicci’yi 3-2 Yenerek CEV Şampiyonlar Ligi Finaline Yükseldi

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Aleksander Sikanjic, Wojciech Glod

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Rettke, Stysiak, Ebrar, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Meliha, Boden, Dilay, Meliha

SAVİNO DEL BENE SCANDİCCİ: Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L), Ribechi (L), Ruddins, Franklin, Graziani

SETLER: 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8)

SÜRE: 122 dakika (23, 28, 23, 35, 13)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Scandicci ile karşılaştı. İstanbul, Ülker Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleştirilen final four mücadelesinde Türk taraftarı karşısında sahaya çıkan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 20-25, 25-20, 25-17, 21-25 ve 15-8'lik skorlarla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Yarı final mücadelesinin ilk setine Eczacıbaşı Dynavit kararlı başlasa da Scandicci oyununu etkili sürdürdü ve seti 25-20 kazanarak setlerde durumu 1-0'a getirdi. Magdalena Stysiak ilk sette 10 sayı üretti.

İkinci sete agresif servislerle başlayan turuncu beyazlılar, setin ilk bölümünde farkı 5 sayıya kadar açtı. Setin ortalarına doğru Scandicci farkı eritmeyi başardı fakat Eczacıbaşı Dynavit hızlı hücumlarıyla rakibine fırsat tanımadı ve farkı yeniden açarak seti 25-20 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü setin ortalarına doğru turuncu beyazlı ekip oyununu etkili kurarak rakibi karşısında 5 sayılık bir üstünlük elde etti. Orta oyuncu rotasyonundan önemli katkılar bulan turuncu beyazlılar seti 25-17 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete de önde başlayan Eczacıbaşı Dynavit, setin ortalarına doğru ritmini kaybetti ve 15-10 geriye düştü. Sete tutunmaya çalışsa da çabası yeterli olmadı ve 25-21 kaybetti. Maç karar setine taşındı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşma setinde Eczacıbaşı Dynavit ilk anlardan itibaren momentumu eline aldı ve seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Kaydettiği 30 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 11 blok ve 6 servis sayısı elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı