Ecem Güzel, Portekiz Grand Prix'sinde Birinci Oldu

Milli yelkenci Ecem Güzel, 8. Portekiz Grand Prix'nin ILCA 6 kadınlar sınıfında birinci olarak dikkat çekti. Organizasyonda toplamda 182 sporcu mücadele etti.

Milli yelkenci Ecem Güzel, 8. Portekiz Grand Prix'nin ilk etabında ILCA 6 kadınlar sınıfında birinci oldu.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Vilamoura'daki organizasyonda, 3 disiplinde 182 sporcu yarıştı.

Milli sporcu Ecem Güzel, ILCA 6 kadınlar kategorisinde podyumun ilk basamağında yer aldı.

ILCA 7 sınıfındaki yarışları Yiğit Yalçın Çıtak 5, Umut Eyriparmak 18., Berkay Abay 26., Kutsal Güneş Kurnaz ise 67. sırada tamamladı.

Ayrıca ILCA 6 kadınlarda Duru Alpkökin 28., ILCA 6 erkeklerde ise Ali Poyraz Özdemir 6. ve Asilkan Öğüt 40. oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
