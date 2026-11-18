Özel milli sporcu Ebru Acer, Tayland'ın Pattaya şehrinde devam eden ITTF Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar finaline yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ebru Acer, tek kadınlar yarı final müsabakasında Hong Konglu rakibi Ng Mui Wui'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kariyerinde VIRTUS Avrupa ve Dünya şampiyonlukları, Paris 2024 Paralimpik Oyunları üçüncülüğü ve 2025 Paralimpik Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, 2026 Çift Kadınlar Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonluğu'nun ardından ferdi kategoride de altın madalya için mücadele edecek.

Ebru Acer, 2026 Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası finalinde Rus sporcu Maria Galkina ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı