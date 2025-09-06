Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt maçın ardından açıklamalar yaptı.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

İtalya'nın finaldeki muhtemel rakip olacağını belirten Karakurt, "İtalya gelecektir finalde, uzun zamandır yenilmiyorlar. Ama biz modumuzu yakaladık! Finalde yenemeyeceğimiz takım yok" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMLA GURUR DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Kaptan Eda Erdem maç sonunda, "Kızlar bütün yaz çalıştılar. Dünya Şampiyonası'na farklı bir kafa yapısıyla geldik. Bizi diri tutan da bu, herkes birbirine yardım ediyor. Bu takımla gurur duymamız gerekiyor. Bu kızlar bir harika." ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZMANIN GERGİNLİĞİNİ ATTIK"

Libero Gizem Örge ise maç sonunda, "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem! Tarih yazmanın gerginliğini attık. Yarın finali keyif alarak oynayacağız.Takımımla gurur duyuyorum. Kazanmayı bilmek gerçekten, her bir parçasıyla gurur duyuyorum." dedi.