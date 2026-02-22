Haberler

Basketbolda İtalya Kupası'nı EA7 Emporio Armani Milan kazandı

Güncelleme:
İtalya'nın Torino şehrinde oynanan finalde EA7 Emporio Armani Milan, Bertram Derthona Tortona'yı 85-77 mağlup ederek 9. kez İtalya Kupası'nı kazandı.

İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada, EA7 Emporio Armani Milan, ilk çeyreği 33-18 önde kapatırken soyunma odasına 47-45 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte daha iyi performans sergileyen Bertram Derthona Tortona, son periyoda 62-59 üstün girdi.

Oyun kontrolünü tekrar eline geçiren EA7 Emporio Armani Milan, maçı 85-77 kazanarak 9. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

EA7 Emporio Armani Milan'da Armoni Brooks 20, Marko Guduric 18 sayı kaydederken Josh Nebo, 14 sayı ve 11 ribaund ile "double-double" yaptı.

Bertram Derthona Tortona'nın oyuncusu Prentiss Hubb ise 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

