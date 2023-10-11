Düzcespor, Adnan Şentürk ile yollarını ayırdı
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Düzcespor, teknik direktör Adnan Şentürk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Düzcespor, teknik direktör Adnan Şentürk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Düzcespor'da teknik direktör Adnan Şentürk dönemi sona erdi. Kulüptenn yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Adnan Şentürk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor