Düzceli Sporcular Oryantiring Grup Birinciliği Yarışmalarında Finale Kaldı

DÜZCE(İHA) – Bursa'da gerçekleştirilen Oryantiring Grup Birinciliği yarışmalarında Düzceli sporcular finale kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan Oryantiring Grup Birinciliği yarışmaları Bursa Cumalıkızık'ta yapıldı. 21 ilden 150 okul takımı ve 560 sporcu katılım sağladı. Grup müsabakalarında Genç Erkekler A kategorisinde Düzceli sporcularından Altan Eren Ersoy birinci ve Muhammed Sadık Seydioğlu ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - DÜZCE