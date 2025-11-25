Haberler

Düzceli Karateciler Türkiye Yıldızlar Ligi'nde Başarı Elde Etti

Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 1. Etabı'nda Düzceli karateciler, başarılı performanslarıyla birçok derece elde etti.

Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi 1. Etabında Düzceli sporcular önemli bir başarıya imza attı.

Düzceli karateciler 22–23 Kasım tarihleri arasında Darıca'da düzenlenen turnuvaya Pembe Nur Eren eşliğinde katıldı. Karateciler, gösterdikleri üstün performansla adeta kürsüye ambargo koydu.

Dereceye giren sporcular; 1.'likler: Cansu Damla Tunçel, Miray Gürel, Miray Yılmaz, Zeynep Nisa İnan, Nil Alya Ulusoy, Asel Yağmur Çil, Fatma Zehra Liceli, Muhammed Yusuf Yıkın, Sıraç İbrahim Oğlu oldu. 2.'likler; Defne Araç, Muhammed Ali Zenbek, Çınar Ege Kesgin oldu ve 3.'lükler Nur Nisa Köseoğlu, Muhsin Kerem Kılıç, Berat Can, Asel Yıkın oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
