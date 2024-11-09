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Düzce Off-Road Yarışlarında Şov: Fatih Mercan Aracını Devrildi

Düzce Off-Road Yarışlarında Şov: Fatih Mercan Aracını Devrildi
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Düzce'de düzenlenen Off-Road yarışlarında Fatih Mercan, gösteri amacıyla aracını devirdi. Yarış heyecan dolu anlara sahne oldu. Mercan, parkurun güzel olduğunu ve kendilerinin şov odaklı yarıştıklarını belirtti.

Düzce'de gerçekleştirilen Off-Road yarışlarında gösteri amacıyla gerçekleştirilen kaza heyecana sahne oldu.

Düzce Safari Off-Road kulübünün 33. kez düzenlediği Off-Road yarışları Gümüşova'da gerçekleştiriliyor. Yarışmacılardan Fatih Mercan, bir önceki yarışlarda yaptığı gösterinin tekrarını gerçekleştirdi. Zorlu parkurda yarış esnasında kimsenin beklemediği bir anda aracını deviren Fatih Mercan, "Yarışta yine şovumuzu yaptık. Görüldüğü gibi güzel bir alan var. Güzel bir katılım var. Düzce Safari Off-Road kulübü başkanımız bana, 'Sen kupalara oynamayacaksın. Sen parkura girersen gösteri yapacaksın' dedi. Biz de izleyicileri heyecanlandıran şovumuzu yaptık. Aracımızı devirdik. İnşallah güzel görüntüler çıkmıştır diye düşünüyorum. Parkur güzel bir parkur. Gerçekten zorlu bir parkur oluşturulmuş ama aracımız için zorlu bir parkur değildi. Biz işin şov tarafında olduğumuz için kupalara çok oynamadık. Çok keyif aldığımız bir yarış oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Fatih Mercan'ın kullandığı aracın devrilme anı dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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