Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü, Cumayeri Spor Tesislerini İnceledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü, Cumayeri Spor Tesislerini İnceledi
Güncelleme:
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Cumayeri ilçesindeki spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Tesislerin durumu, bakım ihtiyaçları ve sporcuların kullanım alanları hakkında bilgiler aldı. Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için gereken çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Cumayeri ilçesinde bulunan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, ilk olarak Cumayeri Spor Salonu'nu ziyaret ederek tesisin mevcut durumu, bakım-onarım ihtiyaçları ve sporcuların kullanım alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Cumayeri Stadı'na geçen Arslantürk, saha zemininden tribünlere kadar detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında tesislerin genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Zekeriya Arslantürk, gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için gereken çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. Sporun yaygınlaştırılması ve altyapının güçlendirilmesi adına il genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Arslantürk, Cumayeri'ndeki tesislerin de bu kapsamda ele alınacağını vurguladı. İncelemelere Cumayeri İlçe Müdürü Hasan Celal Işık ile birlikte ilgili personeller de eşlik etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
