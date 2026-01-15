Düzce Gençlik Merkezi'nde voleybol heyecanı sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen voleybol maçları, gönüllü gençlerin katılımıyla tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetler kapsamında, gençler voleybol maçlarıyla hem spor yapma hem de keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Takım ruhu ve dayanışmanın ön planda olduğu etkinliklerde, gençlerin fiziksel aktivitelerle sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedefleniyor. Yetkililer, gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, tüm gençleri en yakın Gençlik Merkezi'ne davet etti. - DÜZCE