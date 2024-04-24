Düzce Gençlik Merkezi'nde 2024 Kuşak Sınavı Gerçekleştirildi
Düzce Gençlik Merkezi Judo Salonunda gerçekleştirilen 2024 yılı kuşak sınavında 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Judocular ter döktü ve çocukların başarıları göz doldurdu.
DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Merkezi Judo Salonunda gerçekleştirilen 2024 yılı kuşak sınavında 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
Judocular kuşak sınavında ter döktü. Gençlik Merkezi Judo Salonunda Türkiye Judo Federasyonun 2024 yılı Nisan ayı kuşak sınavı 250 sporcunun katılımı ile tamamlandı.
4 ile 15 yaş arası katılımın gözlendiği kuşak sınavında 4 ve 5 yaş minikler sınavın maskotu oldular. Çocukların başarıları göz doldurdu. - DÜZCE