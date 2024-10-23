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Düzce'de Yurtlig Satranç Turnuvası Sona Erdi

Düzce'de Yurtlig Satranç Turnuvası Sona Erdi
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları arasında düzenlenen Yurtlig Satranç turnuvası, 25 gencin katılımıyla Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kızlarda Havvanur Meral, erkeklerde ise Aydın Eren Çıblak birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları arasında yapılan satranç turnuvası sona erdi.

Düzce GSB Yurtlarından 25 gencin katılımıyla Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Yurtlig Satranç turnuvası ilgi gördü. Yurtlig Satranç turnuvası sonunda kızlarda Havvanur Meral birinci, Ayçanur Erdoğan ikinci ve Aysu Bağuç üçüncü olurken erkeklerde ise Aydın Eren Çıblak birinci, Ali Çoban ikinci ve Yusuf Özbek üçüncü oldu. Dereceye giren gençlere ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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