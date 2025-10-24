Düzce'de Hentbol müsabakaları sona erdi

kızlar ve yıldız erkekler-kızlar hentbol müsabakaların tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Genç Erkekler-Kızlar ve Yıldız Erkekler-Kızlar Hentbol Müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan okul sporları genç erkekler-kızlar ve yıldız erkekler-kızlar hentbol müsabakaları çekişmeli maçlara sahne oldu. Müsabakalar sonunda Hentbol Yıldız erkeklerde; Pakmaya Ortaokulu birinci, Aydınpınar Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü, Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Kızlarda; Fatih Ortaokulu birinci, Azmimilli Ortaokulu ikinci, Pakmaya Ortaokulu üçüncü ve Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu dördüncü oldu.

Hentbol Genç Erkeklerde ise Düzce Spor Lisesi birinci, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç Kızlarda; Düzce Spor Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci ve Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi. - DÜZCE