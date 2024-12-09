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Düzce'de Gençler Arası Pool Bilardo Turnuvası Tamamlandı

Düzce'de Gençler Arası Pool Bilardo Turnuvası Tamamlandı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Yurtları Arası Pool Bilardo turnuvasında 30 genç sporcu mücadele etti. Erkeklerde Adil Şimşek birinci olurken, kızlarda Zehra Güçük zirveye çıktı.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce Yurtları Arası Pool Bilardo turnuvasına 30 genç katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen GSB Yurtları Arası Pool Turnuvası 30 gencin katılımı ile tamamlandı.

GSB Yurtları Arası Pool Turnuvası sonunda erkeklerde Adil Şimşek birinci, İsmail Mert Şahin ikinci, Taha Arda Tezcan ve Melih Güneş üçüncü olurken kızlarda ise Zehra Güçük birinci, Ece İklima Çolak ikinci, Emine Erkul ve Melisa Nur Kırık üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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