Düzce Cimnastik Takımları Yarı Finale Yükseldi

Düzce Cimnastik Takımları Yarı Finale Yükseldi
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Bartın'da düzenlenen ANALİG Cimnastik Grup Müsabakalarında Düzce cimnastik takımları önemli başarılara imza attı. Erkek takımı ikinci, kadın takımı dördüncü oldu ve yarı finale katılmaya hak kazandı.

Analig Cimnastik Kız-Erkek Grup Müsabakalarında Düzce Analig Cimnastik kız ve erkek takımı yarı finale katılmaya hak kazandı.

Bartın ilinde düzenlenen Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Grup Müsabakaları sonucunda Düzceli cimnastik erkek takımı ikinci, Jimnastik kız takımı ise dördüncü oldu. Ayrıca Düzeli sporcu Aras Usta bireyselde dördüncü oldu.

Analig Cimnastik Kız-Erkek Grup müsabakalarında elde ettikleri bu başarılar sonucunda sporcular Samsun'da gerçekleştirilecek olan yarı finale katılmaya hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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