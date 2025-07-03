Düzce Cimnastik Takımları Yarı Finale Yükseldi

Analig Cimnastik Kız-Erkek Grup Müsabakalarında Düzce Analig Cimnastik kız ve erkek takımı yarı finale katılmaya hak kazandı.

Bartın ilinde düzenlenen Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Grup Müsabakaları sonucunda Düzceli cimnastik erkek takımı ikinci, Jimnastik kız takımı ise dördüncü oldu. Ayrıca Düzeli sporcu Aras Usta bireyselde dördüncü oldu.

Analig Cimnastik Kız-Erkek Grup müsabakalarında elde ettikleri bu başarılar sonucunda sporcular Samsun'da gerçekleştirilecek olan yarı finale katılmaya hak kazandı. - DÜZCE