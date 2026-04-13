Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü

Beşiktaş GAİN'in Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yılın başantrenörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesindeki açıklamada, Alimpijevic'in bu ödülü ikinci defa kazandığı belirtilerek "Alimpijevic, daha önce 2021-22 sezonunda Frutti Extra Bursaspor'u EuroCup finallerine taşıdığında da yılın koçu seçilmişti." denildi.

Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can'ın üçüncü sırada yer aldığı da açıklamada ifade edildi.