Dursun Özbek açık açık meydan okudu: Kimse heveslenmesin, Beşiktaş'ı da yenip şampiyon olacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ezeli rakiplerle yaşanan gerilişim ve şampiyonluk yarışı hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Özbek, "Tüm takımları yendik, Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyonluk son haftaya kalmaz, kimse heveslenmesin" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. G.Saray'ın puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında heyecan iyice yükseldi. Başkan Dursun Özbek, maçın ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Biz hala 7 puan öndeyiz ve şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İnşallah Haziran'da ipi göğüsleyeceğiz. Karagümrük maçındaki oyunu çok beğendim.

"HERKESİ YENDİK"

Süper Lig'deki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Takımımıza çok güveniyorum. Güzel bir maç olacak ama biz kazanacağız.

"FENERBAHÇE'NİN CEVAPLARI ENTERASAN"

Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. Zaten derdimiz, VAR'a çağırılmasıydı. VAR'a çağrıldıktan sonra hakemler gerekli kararı vicdanlarına göre alıyorlar. Rakiplerin ne söylediği ile ilgilenmiyoruz.

"KİMSE HEVESLENMESİN"

Kendi oyunumuzla, kendi hakkımızı savunuyoruz. Kimse heveslenmesin, biz şampiyon olacağız. Bu tip yol kazaları olabilir. Şampiyonluk son haftaya kalmaz. Galatasaray daha önce şampiyonluğunu ilan eder.