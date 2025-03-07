Dursun Özbek'ten futbolculara prim müjdesi

Galatasaray'da son haftalarda süren kötü gidişat sonrası başkan Dursun Özbek duruma el koydu. Özbek'in Kemerburgaz Tesisleri'ne çıkarma yaptığı ve burada futbolculara müjde açıkladığı belirtildi.

Süper Lig'de final haftalarına yaklaşılırken lider Galatasaray daha fazla hata yapmak istemiyor. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımla ilgilenemeyen Dursun Özbek'in sahaya indiği aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisler'ine gitti ve Okan Buruk'a destek verdi. Özbek'in futbolculara da müjde açıkladığı belirtildi.

Başkan Dursun Özbek'in gecikmiş primlerin kısa süre içerisinde ödeneceğini duyurduğu ve bu haberin futbolcularda doping etkisi yarattığı ifade edildi.

Bundan sonra sürekli takımla birlikte olma kararı alana Dursun Özbek'in Kemerburgaz Tesisleri'nde odasının derhal hazırlanmasını talep ettiği aktarıldı.