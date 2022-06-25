'Dünyanın en iyisi' Çukurova Basketbol'da

ABD'deki Women's National Basketball Association (WNBA) tarafından 5 kez 'All- Star' olan, 2021 yılının 'En Değerli Oyuncusu' seçilen Jonquel Jones, yeni sezonda Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin formasını giyecek.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. 2022-2023 sezonu için sürdürülen transfer görüşmelerinde, WNBA 'de 2021 yılının 'En Değerli Oyuncusu' seçilen Jonquel Jones, yeni sezonda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin formasını giydirmek için renklerine bağladı.

Kadın basketbolunun en üst düzey skorerleri arasında yer alan, gösterdiği performansla WNBA'de 2021 yılının 'En Değerli Oyuncusu' seçilen 1994 doğumlu ve 1.98 boyundaki Jones, WNBA'de şampiyonluğun en güçlü adayı Connecticut Sun ile Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyiyor.