Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Bayern Münih'te beklenilen performansı sergileyemeyen Sacha Boey için ayrılık süreci başlamış durumda. 2023-2024 sezonunda 30 milyon euroya Galatasaray'dan transfer olan Boey, sakatlıklar ve istikrarsız performans sonucunda ayrılık kapısına geldi. Özellikle Crystal Palace'ın ciddi bir talip olduğu belirtilirken, birkaç takımın daha Fransız futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi. Boey'in geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman devinde aradığını bulamadı. Yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performans sonrası 25 yaşındaki futbolcu için ayrılık kapısı aralandı.

BAYERN MÜNİH'TE VEDA HAZIRLIĞI

Bir süredir Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulan Sacha Boey'un takımdan ayrılığı netlik kazanmaya başladı. Alman ekibinde gözden düşen Fransız sağ bekin, kulüpteki eşyalarını topladığı ve transfer sürecine hazırlandığı öğrenildi.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Sacha Boey ile ilgilenen kulüpler Bayern Münih'in kapısını çalmaya başladı. Bayern cephesinin de oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

EN CİDDİ TALİP CRYSTAL PALACE

Haberde yer alan bilgilere göre Sacha Boey'un en ciddi talibi Premier Lig ekibi Crystal Palace. İngiliz kulübünün yanı sıra birkaç takımın daha Fransız futbolcu için nabız yokladığı belirtiliyor. Boey'un geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

