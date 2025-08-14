Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Türk güreşinin önemli isimlerinden Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör olan Hüseyin İldem'in hayatını kaybetti.

Ülkemizde ve dünyada aldığı başarılarla adından çokça söz ettiren Türk güreşinin önemli ismi Hüseyin İldem'den acı haber geldi.

HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

1983 yılında Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Grekoromen güreşin duayen antrenörlerinden milli güreşçilerimiz Cenk İldem ve Kansu İldem'in babası Hüseyin İldem vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dileriz." denildi.

HÜSEYİN İLDEM KİMDİR?

Hüseyin İldem, 1980'li yıllarda Grekoromen stil 74 kiloda mücadele ederek önemli başarılar elde etti. 1983 yılında Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine adını yazdırdı. Ayrıca, 1980 İslam Oyunları ve 1989 Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı. Sporculuk kariyerinin ardından antrenörlük yaparak Türk güreşine hizmet etmeye devam etti.

Oğlu Cenk İldem, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak babasının izinden gitti ve uluslararası birçok başarıya imza attı. Ailenin diğer ferdi Kansu İldem de Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
