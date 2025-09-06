Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de Başladı

AFYONKARAHİSAR'DA düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18'inci ayağı MXGP Türkiye'de ilk gün yarışları sona erdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşen organizasyon, sabah saatlerinde serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. MXGP Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) kategorilerinde sporcular piste çıktı. Toplam 25 ülkeden 120 sporcu, şampiyona kapsamında kıyasıya mücadele veriyor. Türkiye'yi ise 10 milli sporcu temsil ederek pistte yer aldı. Günün ilerleyen saatlerinde, MXGP ve MX2 kategorilerinde sıralama yarışları, MXWOMEN ve EMX250'de ise birinci ayak yarışları gerçekleştirildi. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği ilk gün yarışları, heyecan dolu anlara sahne oldu.

İlk gün yarışlarında kazanan Letonyalı yarışçı Janis Reisulis 2025 EMX250 Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası MXWOMEN kategorisinde ise ilk günün yarışını İspanyol Guillen Daniela kazandı. Şampiyona, yarın yapılacak final mücadeleleriyle devam edecek.