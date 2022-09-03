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Dünya Motokros Şampiyonası

Spor Haberleri

Dünya Motokros Şampiyonası

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) birinci ayak yarışları yapıldı.

Yarışlar sonucunda İspanyol Jose Butron birinci, Slovakyalı sporculardan Tomas Kohut ikinci, Simon Jost ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Spor

Karahisar Afyon Spor Haberler

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