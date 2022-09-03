Dünya Motokros Şampiyonası Spor Haberleri Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor. Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyon kapsamındaki Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) birinci ayak yarışları yapıldı. Yarışlar sonucunda İspanyol Jose Butron birinci, Slovakyalı sporculardan Tomas Kohut ikinci, Simon Jost ise üçüncü oldu. Spor Kaynak: AA / Canan Tükelay Karahisar Afyon Spor Haberler

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