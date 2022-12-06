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İlkay Gündoğan'dan çarpıcı karar! Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da deprem

Spor Haberleri

İlkay Gündoğan'dan çarpıcı karar! Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da deprem

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay Gündoğan, 2022 Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından çarpıcı bir karar almaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcunun, tıpkı Müller gibi milli takımı bırakacağını açıklaması bekleniyor.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda büyük bir yıkım yaşayan Almanya, grup aşamalarında turnuvaya devam etti. Ülkede büyük tepki çeken bu performans sonrası bir futbolcu daha milli takımı bırakmaya hazırlanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN SÜRPRİZ KARAR

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sürpriz bir karar almaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcunun milli takımı bırakma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde bunu açıklayacağı belirtildi.

"MÜSLÜMANLAR İÇİN GURUR VERİCİ"

The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda, "Ben Müslüman bir ailedenim. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenleniyor olması tüm Müslümanlar için gurur verici." ifadelerini kullanmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Spor

Almanya Milli Futbol Takımı İlkay Gündoğan Spor Haberler

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