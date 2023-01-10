Dünya Kupası'nda yıkımı yaşamıştı! Fransa'nın efsane ismi milli takımı bıraktı

2022 Dünya Kupası'nda finale kadar gelen fakat penaltılar sonucu elenen Fransa'nın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. Fransız gazetesine açıklama yapan Lloris, "Bayrağı nasıl teslim edeceğinizi bilmeniz gereken bir zaman gelir. Düşüşü beklemek yerine zirvede bırakmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Deneyimli kaleci 145 kez formasını giydiği ve 121 kez kaptanlığını yaptığı Fransa Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı.

"ZİRVEDE BIRAKMAK İSTEDİM"

Fransız L'Equipe gazetesine konuşan Lloris, "Bayrağı nasıl teslim edeceğinizi bilmeniz gereken bir zaman gelir. Düşüşü beklemek yerine zirvede bırakmayı tercih ettim. Eşim ve çocuklarımla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacım olduğunu da hissediyorum." açıklamalarını yaptı.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN OYUNCU

Fransa formasıyla 2018'de dünya, 2021'de de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki file bekçisi, 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynadı. Deneyimli file bekçisi, Fransa Milli Takımı'nda en fazla maça çıkan (145 kez) ve en fazla kaptanlık yapan (121) futbolcu unvanlarının da sahibi konumunda yer alıyor.