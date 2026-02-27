Haberler

Dünya kadar serveti olan ünlü ismin giyim tarzını görenler aynı yorumu yapıyor

Dünya kadar serveti olan ünlü ismin giyim tarzını görenler aynı yorumu yapıyor
Servetiyle dünyanın en zengin sporcuları arasında yer alan Stephen Curry, sade giyim tarzıyla dikkat çekti. Başarılı sporcunun o anlarını görenler "Ne kadar mütevazı" demekten kendini alamadı.

Dünyanın en zengin sporcuları arasında yer alan NBA yıldızı Stephen Curry, sahadaki başarılarının yanı sıra günlük yaşamındaki sade giyim tarzıyla da gündem oluyor.

GÖSTERİŞTEN UZAK DURUŞ

Birçok NBA oyuncusunun lüks ve iddialı kombinleri tercih etmesinin aksine Curry, günlük hayatında daha sade ve rahat parçalarla görüntüleniyor. Spor ayakkabı, basic tişört ve sweatshirt gibi minimalist seçimler yapan yıldız basketbolcu, gösterişten uzak tarzıyla öne çıkıyor.

"NE KADAR MÜTEVAZI"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı "Bu kadar servete rağmen ne kadar da mütevazı" yorumları yaptı. Curry'nin doğal ve abartısız tarzı, hayranları tarafından takdir topladı.

500

