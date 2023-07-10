Dünya devi sponsor oldu! Stadının ismi değişecek Beşiktaş'ın kasasına çılgın para girecek

Beşiktaş'ın stat isim sponsorluğu için Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlılar, bu anlaşmanın karşılığında 3 yılda toplam 27 milyon 750 bin euroyu kasasına koyacak. Ayrıca forma göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştığı öne sürülen Beşiktaş, Avrupa'da mücadele ettiği dönem karşılığında toplam 5 milyon euro kazanacak. Bu anlaşmalara göre Beşiktaş, 3 yılda 938 milyon lira gelir elde edecek.

Beşiktaş, stat isim sponsorluğunda mutlu sona çok yakın. Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu ile birlikte 938 milyon lirayı kasasına koyacak.

3 YILDA SERVET KAZANACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş, stat isim sponsorluğundan 3 senede 27 milyon 750 bin euro kasasına koyacak. Göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştığı iddia edilen siyah-beyazlılar, buradan da 5 milyon euro kazanacak. Kara Kartal böylece 3 yılda 938 milyon lira parayı kasasına koyacak.

GAZPROM İLE GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beşiktaş, UEFA ve FIFA ile hukuki engel çıkma ihtimali üzerine Gazprom ile yapılan görüşmeleri askıya aldı. Siyah-beyazlılar, Beko ile ise göğüs sponsorluğu için son bir görüşme yapacak.