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Dünya devi sponsor oldu! Stadının ismi değişecek Beşiktaş'ın kasasına çılgın para girecek

Dünya devi sponsor oldu! Stadının ismi değişecek Beşiktaş'ın kasasına çılgın para girecek

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın stat isim sponsorluğu için Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlılar, bu anlaşmanın karşılığında 3 yılda toplam 27 milyon 750 bin euroyu kasasına koyacak. Ayrıca forma göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştığı öne sürülen Beşiktaş, Avrupa'da mücadele ettiği dönem karşılığında toplam 5 milyon euro kazanacak. Bu anlaşmalara göre Beşiktaş, 3 yılda 938 milyon lira gelir elde edecek.

Beşiktaş, stat isim sponsorluğunda mutlu sona çok yakın. Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu ile birlikte 938 milyon lirayı kasasına koyacak.

3 YILDA SERVET KAZANACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş, stat isim sponsorluğundan 3 senede 27 milyon 750 bin euro kasasına koyacak. Göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştığı iddia edilen siyah-beyazlılar, buradan da 5 milyon euro kazanacak. Kara Kartal böylece 3 yılda 938 milyon lira parayı kasasına koyacak.

GAZPROM İLE GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beşiktaş, UEFA ve FIFA ile hukuki engel çıkma ihtimali üzerine Gazprom ile yapılan görüşmeleri askıya aldı. Siyah-beyazlılar, Beko ile ise göğüs sponsorluğu için son bir görüşme yapacak.

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