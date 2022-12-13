Dünya bu olayı konuşuyor! İranlı futbolcu idamla yargılanacak
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İranlı futbolcu Amir Reza Nasr Azadini'nin başı dertte. Kısa süre önce tutuklanan 26 yaşındaki futbolcunun kadın hakları için yürüttüğü kampanya nedeniyle idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
26 yaşındaki futbolcu Amir Reza Nasr Azadani, idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. NTV Spor'daki habere göre; Oyuncunun İran kanunlarına göre; "şirk koştuğu" nedeniyle idamla yargılanacağı belirtiliyor.
İran, başörtüsü takmayla ilgili kurallara uymadığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünden bu yana ülke çapında protestolarla karşı karşıya kaldı. Oyuncu hakkındaki suçlamaların ana nedeni; İran'da yaşanan protestolardan kaynaklı olarak kadın hakları üzerine mücadele veriyor olması ve kampanya yürütüyor olması olarak görüldü.
Devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran milli takımı oyuncuları da milli marşı söylemeyerek rejimi protesto etti.
Diğer taraftan İran yerel basınında yer alan haberlerde ise; futbolcunun bir albayı ve Besic olarak bilinen gönüllü milis teşkilatının iki üyesini öldürmesi nedeniyle tutuklandığı iddia ediliyor.