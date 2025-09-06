Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 Milli Boksörümüz Çeyrek Finale Yükseldi

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool kentinde devam ediyor.

Organizasyonun üçüncü gününde ringe çıkan 4 milli boksörden 3'ü rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Kadınlar 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Büşra Işıldar, Hint Lovlina Borgohain ile yaptığı karşılaşmayı kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli boksörlerden Gizem Özer (60 kilo) İrlandalı Zara Breslin'i, Necat Ekinci (70 kilo) de İtalyan Salvatore Cavallaro'yu yenerek son 16 turuna kaldı.

Erkekler 60 kiloda mücadele eden Mehmethan Çınar ise Özbek Abdulmalik Khalokov'a mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Organizasyonun dördüncü gününde erkeklerde Tolga Kaya (55 kilo) ve Ahmet Pekel (65 kilo), kadınlarda Esra Yıldız Kahraman (57 kilo) ve Sema Çalışkan (70 kilo) ringe çıkacak.

Dünya Boks Şampiyonası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.