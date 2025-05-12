Dünya Atletizm Şampiyonası'na 3 Türk Sporcu Daha Kota Aldı
Türkiye Atletizm Federasyonu, 13-21 Eylül tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası'na Kaan Kigen Özbilen, Sezgin Ataç ve İlham Tanui Özbilen'in katılacağını duyurdu. Böylece, organizasyona katılacak Türk atlet sayısı 4'e yükseldi.
Japonya'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na 3 sporcu daha kota aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada organizasyonun, 13-21 Eylül tarihlerinde başkent Tokyo'da düzenleneceği anımsatıldı.
Maratonda baraj geçme süresinin dolmasıyla birlikte Kaan Kigen Özbilen, Sezgin Ataç ve İlham Tanui Özbilen'in dünya şampiyonasına gitmelerinin kesinleştiği belirtilen açıklamada, daha önce sırıkla atlamada barajı geçen Ersu Şaşma ile organizasyonda mücadele edecek atlet sayısının 4'e yükseldiği vurgulandı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor