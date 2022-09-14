Dünya 3.'sü sporcuya özel karşılama Spor Haberleri Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük başarısını elde eden Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Malatya Havalimanı VİP bölümünde çiçekle karşılandı. Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük başarısını elde eden Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Malatya Havalimanı VİP bölümünde çiçekle karşılandı. İtalya'da düzenlenen 17 ülkeden, 34 sporcunun katıldığı, U17-U19 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda U19 Karışık Bayrak Yarışında mücadele eden Malatyalı milli sporcu Belemir Almira Dede, bronz madalya almıştı. Şampiyonada bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan Belemir Almira Dede'yi, Malatya Havalimanı VİP bölümünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve sporcunun ailesi çiçekle karşıladı. Kayhan, Dede'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Malatya Havalimanı Dünya Şampiyonası Spor Haberler

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