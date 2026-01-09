Haberler

Dün geceye damga vuran kare

Güncelleme:
Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool arasında oynanan ve 0-0 biten maçta Gabriel Martinelli'nin sakatlanan rakibi Conor Bradley'e yaptığı hareket büyük tepki çekti. Sky Sports yorumcusu Gary Neville "utanç verici gaddarlık" diyerek sert eleştiride bulunurken, Martinelli sosyal medyadan açıklama yaparak özür diledi.

  • Arsenal ile Liverpool arasındaki Premier Lig maçı 0-0 sonuçlandı.
  • Arsenal oyuncusu Gabriel Martinelli, Liverpool'lu Conor Bradley'nin sakatlığı sırasında rakibini diziyle itti ve üzerine top vurdu.
  • Conor Bradley sedyeyle sahadan çıkarıldı ve maç sonrası koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı.

Premier Lig'de Arsenal'in Liverpool'u ağırladığı mücadele 0-0 sona erdi. Ancak karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon, maçın önüne geçti.

Liverpoollu Conor Bradley sakatlanarak yerde kalırken, Arsenal oyuncusu Gabriel Martinelli'nin rakibini sert bir şekilde diziyle iterek saha dışına çıkarmaya çalışması dikkat çekti. Martinelli'nin, pozisyon öncesinde yerde acı içinde yatan Bradley'nin üzerine top vurduğu anlar da sosyal medyada geniş yankı buldu.

BRADLEY SEDYEYLE ÇIKTI, KOLTUK DEĞNEĞİYLE AYRILDI

Sakatlık yaşayan Conor Bradley, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyundan alındı. Genç futbolcunun maç sonrasında stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtilirken, durumu futbol kamuoyunda endişe yarattı.

GARY NEVILLE: UTANÇ VERİCİ GADDARLIK

Pozisyonun ardından Sky Sports'ta maçı yorumlayan Gary Neville, Martinelli'nin davranışına sert çıktı. Neville, yaşananları "utanç verici gaddarlık" olarak nitelendirirken, Brezilyalı oyuncunun mutlaka özür dilemesi gerektiğini söyledi.

MARTINELLI'DEN INSTAGRAM AÇIKLAMASI

Tepkilerin büyümesi üzerine Gabriel Martinelli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, Bradley ile mesajlaştıklarını ifade ederek olay anında rakibinin ciddi şekilde sakatlandığını fark edemediğini belirtti. Martinelli, davranışı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu vurgularken Bradley'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

FAIR-PLAY TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Neville'in canlı yayında yaptığı özür çağrısının ardından Martinelli'den gelen açıklama, İngiliz basınında geniş yer buldu. Olayın ardından futbol kamuoyunda fair-play tartışmaları yeniden alevlendi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
