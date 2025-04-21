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Duckens Nazon, Kayserispor'un 7. Golünü Attı

Duckens Nazon, Kayserispor'un 7. Golünü Attı
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Kayserispor'un forvet oyuncusu Duckens Nazon, Fenerbahçe karşısında ligdeki 7. golünü atarak takımının 2. golünü kaydetti. Haiti asıllı futbolcu, bu sezon toplamda 6 farklı takım karşısında gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'un forvet oyuncusu Duckens Nazon ligdeki 7. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da forvet futbolcusu Duckens Nazon 7. golünü attı. Sarı kırmızılı takımın Haiti asıllı oyuncusu Fenerbahçe maçında topu ağlarla buluşturan isimlerden oldu. Fenerbahçe maçına 11'de başlayan ve karşılaşmanın 49. dakikasında topu ağlara göndererek takımın ikinci golünü kaydeden Duckens Nazon büyük sevinç yaşadı.

Nazon bu sezon, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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