Duckens Nazon, Kayserispor'un 7. Golünü Attı
Kayserispor'un forvet oyuncusu Duckens Nazon, Fenerbahçe karşısında ligdeki 7. golünü atarak takımının 2. golünü kaydetti. Haiti asıllı futbolcu, bu sezon toplamda 6 farklı takım karşısında gol sevinci yaşadı.
Kayserispor'un forvet oyuncusu Duckens Nazon ligdeki 7. golünü attı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da forvet futbolcusu Duckens Nazon 7. golünü attı. Sarı kırmızılı takımın Haiti asıllı oyuncusu Fenerbahçe maçında topu ağlarla buluşturan isimlerden oldu. Fenerbahçe maçına 11'de başlayan ve karşılaşmanın 49. dakikasında topu ağlara göndererek takımın ikinci golünü kaydeden Duckens Nazon büyük sevinç yaşadı.
Nazon bu sezon, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşadı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor