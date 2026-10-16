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Down sendromlu milli taekwondocu Büşra Yolun, 2027 dünya şampiyonasına hazırlanıyor

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Down sendromlu milli taekwondocu Büşra Yolun, 2027 dünya şampiyonasına hazırlanıyor
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Down sendromlu milli taekwondocu Büşra Yolun, 2027'de düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Taekwondo Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenörler Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan eşliğinde çalışan 21 yaşındaki sporcu, Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılarıyla milli sporcu kimliği taşıyan Kayserili down sendromlu sporcu Büşra Yolun, gözünü 2027 yılına dikti.

Gelecek yıl yapılacak olan Down Sendromlular Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milli forma altında başarılı olmak isteyen Büşra Yolun; hedeflerine ulaşmak ve yeni başarılara imza atmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Taekwondo Milli Takım Antrenörleri Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan eşliğinde çalışmalarına devam eden milli taekwondocu Büşra, her antrenmanda kendini geliştirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor. 21 yaşındaki sporcu, 2027 yılında hem ulusal hem de uluslararası şampiyonalarda hem Kayseri'yi hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyor.

Milli takım ve YaytanSay antrenörlerinden Arzu Tan Sayan; "Engelli sporcularımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak, onların sporla güçlenmelerini sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor; yalnızca madalya kazanmak değil, özgüven kazanmak, hayallere inanmak ve imkansız denileni başarmaktır. Büşra Yolun da, azmiyle örnek oluyor; başarılarıyla geleceğe ışık tutuyor. Büşra Yolun'la gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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