Dövmeye kalkıp tehditler savurdu! Rambo Okan'ın zor anları

Fenerbahçe tribünlerinin yıllardır sembol isimlerinden biri olan Rambo Okan, tepki çeken bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Fenerbahçe forması giyen bir taraftarın Rambo Okan'ı tehdit ettiği görüldü.

"GERÇEK RAMBO BENİM"

Videoda taraftarın, "Çıkar paraları, paralar nerede? Gerçek Rambo benim" şeklinde ifadeler kullandığı ve Rambo Okan'a elini kaldırarak tehditkar tavırlar sergilediği anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli camianın simge isimlerinden biri olan Rambo Okan'a yapılan bu davranış Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çekti.