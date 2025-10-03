Dövmeye kalkıp tehditler savurdu! Rambo Okan'ın zor anları

Haberler

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Rambo Okan, sosyal medyada yansıyan görüntülerle gündeme geldi. Fenerbahçe forması giyen bir taraftarın Rambo Okan'ı tehdit ettiği görüntüler tepki çekti. Taraftarın "Gerçek Rambo benim" şeklinde ifadeler kullandığı ve tehditkar tavırlar sergilediği görüldü. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Fenerbahçe tribünlerinin yıllardır sembol isimlerinden biri olan Rambo Okan, tepki çeken bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Fenerbahçe forması giyen bir taraftarın Rambo Okan'ı tehdit ettiği görüldü.

"GERÇEK RAMBO BENİM"

Videoda taraftarın, "Çıkar paraları, paralar nerede? Gerçek Rambo benim" şeklinde ifadeler kullandığı ve Rambo Okan'a elini kaldırarak tehditkar tavırlar sergilediği anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli camianın simge isimlerinden biri olan Rambo Okan'a yapılan bu davranış Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
