Döşemealtı, 19 Mayıs'ı yine coşkuyla kutlayacak

Döşemealtı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu yılda yine büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan ilçede yapılacak araç kortejiyle başlayacak olan 19 Mayıs kutlamaları, ünlü sanatçı Funda Arar konseriyle...

Döşemealtı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu yılda yine büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan ilçede yapılacak araç kortejiyle başlayacak olan 19 Mayıs kutlamaları, ünlü sanatçı Funda Arar konseriyle devam edecek.

Milli bayramları büyük bir coşkuyla kutlamayı gelenek haline getiren Döşemealtı Belediyesi, Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılını araç kortej ve ücretsiz Funda Arar Halk konseri ile kutlayacak. Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Belediye Araç kademesi önünden başlayacak kortej Atatürk Caddesi boyunca devam edip TOKİ konutlarına ulaşıp oradan da Kent Meydanı'nda sona erecek. Konserin yapılacak Kent Meydanına gelen vatandaşlara tam 10 bin Türk bayrağı ve tişört dağıtılacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, herkesi 19 Mayıs Coşkusunu yaşamak için Döşemealtı Kent Meydanına davet etti. Başkan Genç, "Döşemealtı'nda Milli Bayramlarımız çok büyük bir katılım ve coşkuyla kutlamayı geleneksel hale getirdik. Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini ilelebet yaşatacak olan gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı araç kortejimize ve ardından gerçekleştireceğimiz Funda Arar konserine bekliyorum" diye konuştu.

Döşemealtı Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği 19.30'da Yeşilbayır'dan hareket edecek araç kortejiyle başlayıp saat 21.00'da Kent Meydanı'nın da yapılacak konserle devam edecek. - ANTALYA