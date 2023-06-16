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Dortmund'un Arda Güler için hazırladığı çılgın sözleşme ortaya çıktı! Serbest kalma bedeli akıllara zarar

Spor Haberleri

Arda Güler'i kadrosuna katmak için gözünü karartan Borussia Dortmund, transferin gerçekleşmesi durumunda genç yıldız ile imzalayacağı sözleşmeye 135 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

Artık dünya futbolunun yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak konusu. 18 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund gemileri yaktı.

135 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Arda Güler'i kadrosuna katmak için her yolu deneyecek. Alman devi, genç yıldızı kadrosuna katması durumunda ise sözleşmesine 135 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyacak.

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Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (2)

ercan gurbhetchi:

ortada bir şey yok. İnşallah gider ama sanmıyorum ben. 5-6 mil eur anca verirler o da alırlarsa. Milli takımda çok güçsüzdü fiziken.

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mardinli yiğit:

ne abarttınız be! bekleyin hele bu çocuk biraz olgunlaşsın tecrübe kazansın 3 4 sene sonra yıldız mı değil mi anlaşılır zaten.

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