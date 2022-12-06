Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi

Spor Haberleri

Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi

Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın, Fenerbahçe yolunda. Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'la prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için Adana Demirspor'la söz kesti. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu Samet Akaydın, son dakika pürüzü çıkmaması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.

FENERBAHÇE'DE ACİL İHTİYAÇ

Üçlü stoperle oynayan Fenerbahçe'de sakatlık halinde sistem değişiyordu. Sık sık yaşanan sakatlıklar Samet Akaydın transferini acil kıldı. Jorge Jesus stoper transferinin öncelik olduğunu belirtmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile iyi ilişkisi olan Başkan Ali Koç'un bu transferde devreye girdiği aktarıldı.

Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi

ADANA DEMİR'DE PARLADI

Ocak 2021'de Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a 470 bin euro bedelle transfer olan Samet, değerini 2.5 milyon euroya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon A Milli Takım'a dahil oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Samet Akaydın Jorge Jesus Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title