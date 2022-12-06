Dört büyüklerin girdiği savaş sonuçlandı! Ali Koç transferi bitirdi
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Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın, Fenerbahçe yolunda. Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'la prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
Sarı-Lacivertliler, deneyimli stoper için Adana Demirspor'la söz kesti. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde olduğu Samet Akaydın, son dakika pürüzü çıkmaması halinde Fenerbahçe'ye imza atacak.
FENERBAHÇE'DE ACİL İHTİYAÇ
Üçlü stoperle oynayan Fenerbahçe'de sakatlık halinde sistem değişiyordu. Sık sık yaşanan sakatlıklar Samet Akaydın transferini acil kıldı. Jorge Jesus stoper transferinin öncelik olduğunu belirtmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile iyi ilişkisi olan Başkan Ali Koç'un bu transferde devreye girdiği aktarıldı.
ADANA DEMİR'DE PARLADI
Ocak 2021'de Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a 470 bin euro bedelle transfer olan Samet, değerini 2.5 milyon euroya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon A Milli Takım'a dahil oldu.