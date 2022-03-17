Domènec Torrent Barça karşısında nasıl bir Galatasaray görecegimizi açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ikinci maçta daha iyi bir takım performansı sergilemeleri gerektigine değindi. Aynı zamanda Pep Guardiola'nın eski asistanlıgını da yapmış olan Torrent, sarı kırmızılı ekipte mutlu oldugunu ve uzun yıllar burada çalışmak istedigini belirtti.

Dugout / Spor