Domènec Torrent Barça karşısında nasıl bir Galatasaray görecegimizi açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Domènec Torrent Barça karşısında nasıl bir Galatasaray görecegimizi açıkladı

Dugout - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ikinci maçta daha iyi bir takım performansı sergilemeleri gerektigine değindi. Aynı zamanda Pep Guardiola’nın eski asistanlıgını da yapmış olan Torrent, sarı kırmızılı ekipte mutlu oldugunu ve uzun yıllar burada çalışmak istedigini belirtti.

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent ikinci maçta daha iyi bir takım performansı sergilemeleri gerektigine değindi. Aynı zamanda Pep Guardiola'nın eski asistanlıgını da yapmış olan Torrent, sarı kırmızılı ekipte mutlu oldugunu ve uzun yıllar burada çalışmak istedigini belirtti.

Dugout / Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title