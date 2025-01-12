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Doktorlar 'Spor yapamaz' dedi, paralimpik yüzücü Miray Türkiye şampiyonu oldu

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- Doktorlar 'Spor yapamaz' dedi, paralimpik yüzücü Miray Türkiye şampiyonu oldu İzmir'de yaşayan doğuştan sol kolu olmayan paralimpik yüzücüsü Miray Korkmaz, doktorların 'Profesyonel spor yapamaz' uyarısına rağmen pes etmedi.

- Doktorlar ' Spor yapamaz' dedi, paralimpik yüzücü Miray Türkiye şampiyonu oldu

İZMİR - İzmir'de yaşayan doğuştan sol kolu olmayan paralimpik yüzücüsü Miray Korkmaz, doktorların 'Profesyonel spor yapamaz' uyarısına rağmen pes etmedi. Girdiği yarışlarda Türkiye dereceleri elde eden Korkmaz, şimdi dünya şampiyonu olmak için hazırlanıyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve doğuştan sol kolu olmayan Miray Korkmaz (10), 4.5 aylıkken kalp hastası olması sebebiyle bypass ameliyatı geçirdi. Daha sonra sol akciğerinin de çalışmadığı öğrenilen minik Miray, bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ardından annesinin yönlendirmesiyle 4 yaşındayken yüzmeye başladı. İlerleyen süreçte şu an antrenörü olan Mehmet Onur Erküçük ile tanışarak yarışlara katıldı ve orada dereceler kazandı.

'Profesyonel spor yapamaz' denildi şampiyon oldu

Doktorların 'Profesyonel spor yapamazsın' dediği Miray Korkmaz, 2022 yılında Konya'da katıldığı paralimpik yüzme branşı kendi yaş kategorisinde 3 Türkiye birinciliği elde etti. Korkmaz ardından 2024 yılında Eskişehir'de düzenlenen aynı branştaki açık yaş yarışında; 2 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü derecesini aldı, son olarak aynı kulvarda Gaziantep'teki açık yaş yarışında ise 2 Türkiye ikinciliği ile 1 Türkiye üçüncülüğü derecesine ulaştı. Toplamda 10 madalyası bulunan 10 yaşındaki sporcunun sıradaki hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

Mehmet Onur Erküçük: "İleride eminim ki ülkemizi temsil edecek"

Miray'la 7 yaşında tanıştığını anlatan Yüzme Antrenörü Mehmet Onur Erküçük, "Miray, tanıştığımızda yüzmeyi tam olarak bilmiyordu. Yaklaşık 4 yıldır birlikte çalışıyoruz. Diğer çocuklara göre de biraz dezavantajlı durumdaydı. Çünkü doğuştan omzu, ciğer ve kol bölümü yok. Fakat kendinde yetenekleri olduğunu keşfettim. Hızlı bir çocuk. Kısa mesafede hızlı yol alabiliyor. Suda sistematik olarak çalıştığınızda, yüzme stilleri arasında çok zor olan kelebek branşında Türkiye çapında dereceye girmeye başardı. Birçok ulusal çapta yarışmaya gittik. Bunlarda gerçekten rakibi de yoktu. Çok hızlı şekilde ilerleyerek derece aldı. İleride de eminim ki ülkemizi temsil edecek" diye konuştu.

Miray Korkmaz'ın özel durumu olduğu için ona uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Erküçük, antrenman boyutu dışında psikolojik boyutunun da olduğunu ve ilerleyen zamanlarda çok iyi başarılara imza atacağını ifade etti.

Nihal Korkmaz: "Engelli çocukların desteklenmesi gerekiyor"

Miray'ın yüzmeye başlama hikayesinden bahseden Anne Nihal Korkmaz ise diğer çocukları yüzerken gördüğünde kendisinin de 'Miray'ın çok iyi bir yüzücü olmasını istediğini' söyledi. Miray'ı 4 yaşında yüzmeye götürdüğünü belirten anne Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Güzel çalışıyorduk ama araya pandemi girdi. Pandemiden sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından engelliler için açılan havuza girdik. Orada yetenekli olduğu fark edildi ve hocalar 'Milli takım için yetiştirebiliriz' denildi. Bütün engelli çocukları olan aileler gibi her işten feragat edilmek zorunda. Miray'ın bütün süreciyle ben ilgileniyorum. Başarılı olması için çalışıyoruz. Çok güzel bir ülkedeyiz. Fakat ülkemizde paralimpik yüzücüler çok tanınmıyor. Engelli çocukların farklı alanlarda keşfedilip desteklenmesi gerekiyor. Miray tek yüzücü olarak başladı ve şu anda tek olarak yüzmeye devam ediyor."

"Miray'ın hedefi milli sporcu olmak"

Engelli yüzücüler olarak bazı imkansızlıklar yaşadıklarının altını çizen Korkmaz, "Yeterli antrenman sahası, havuz, kara antrenmanında yetersiz kalıyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Bizim hedefimiz sadece yüzmek değil. Miray'ın da hedefi bir milli sporcu olmak. Parametrik olimpiyatları izlediğinde 'Biz de o bayrağı kaldıralım' diye başladık. Bunun savaşını veriyoruz ve destek bekliyoruz. Havuz ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Beklenmeyecek kadar iyi performansı var"

Miray'ın doğuştan ampute, sol kolu olmadan doğduğunu söyleyen Nihal Korkmaz, "Doğduktan iki gün sonra Miray'ın kalp hastası olduğunu öğrendik. Daha sonra sol akciğerinin çalışmadığını öğrendik. 4.5 aylıkken bypass ameliyatı geçirdi. Bu süreçte bir sürü sağlık sorunları yaşadı. Spora doktorunun izniyle başladık. Beklenmeyecek kadar iyi bir performansı var" diye konuştu.

Miray Korkmaz: "Hedefim dünya şampiyonu olmak"

4 yaşında başladığı yüzmeye pandemi sebebiyle bir süre ara verdiğini ve ardından İzmir'e geldiklerini ifade eden Miray Korkmaz, "Onur hocayla tanıştım. İlk yüzüşümüzde çok iyi yüzememiştim. Kendimi Onur hocada daha iyi hissettim. Onunla birlikte birçok yarış kazandık. Kaybettiğim yarışmalar da oldu ama onları umursamadım. Yarışmalarda derece almak çok güzel bir duygu. Defalarca yarışmalara da katılsam o heyecan asla üstümden gitmiyor. Yüzmeyi çok seviyorum. Yüzmeyi kendi başıma yapmadım, birçok hocam bana yardım etti. Benim hedefim dünya şampiyonu olmak. Sümeyye Boyacı gibi dünya şampiyonu olmak" şeklinde konuştu.

Antrenmanlara gittiğinde yer bulamadığına dikkat çeken Korkmaz, büyüklerinden, bu konuda kendilerine yardımcı yardımcı olmaları için ricada bulundu. Minik Miray, İzmir'deki paralimpik yüzücü arkadaşlarıyla da yüzmek istediğini aktardı.

Doktorlar 'Spor yapamaz' dedi, paralimpik yüzücü Miray Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET PAMUK - Spor
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