Diyarbakır Valiliğinden Süper Lig'e yükselme kutlamalarındaki görüntüyle ilgili açıklama Açıklaması

Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalara ilişkin sosyal medyada yer alan ve kamuoyunda tepki çeken görüntüyle ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla ilde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde kamuoyunda da tepki çeken, bir araçtan sarkan ve yüzünü kapatan bir şahsın elinde uzun namlulu silah bulunduğu izlenimi veren görüntüler tespit edilmiştir. Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan aracın ruhsat sahibi ile görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
