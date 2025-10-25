Diyarbakır'da Zerzevan Cup Tenis Turnuvası Finali Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da düzenlenen Sonbahar Kupası Zerzevan Cup tenis turnuvası final maçlarının ardından sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen ve 21 Ekim'de başlayan turnuva kapsamında tek erkekler, çift erkekler ile tek kızlar ve çift kadınlar final maçları, Hazro Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın kura atışıyla başladı.

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'in de izlediği final maçlarının ardından tek erkeklerde Mert Naci Türker, çift erkeklerde de Bora Şentürk ile Alper Güler, tek kızlarda Melis Sezer, çift kızlarda da Melis Sezer ve Sude Ulueren şampiyon oldu.

22 farklı ilden 84 erkek, 53 kadın sporcunun mücadele ettiği turnuva, 4 final maçının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.