Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e Yükseldi

1'inci Lig'in son haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puanla ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından taraftarlar, kentte konvoylar ve halaylarla sevinçlerini kutladı.

Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak ligi 74 puanla 2'nci sırada tamamlayıp, Süper Lig'e yükseldi. Maçın sona ermesiyle birlikte kent genelinde taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Bazı noktalarda taraftarların Süper Lig sevincini halaylarla kutladığı görüldü.

