Diyarbakır'da 'Süper Lig' heyecanı: kent ve taraftarlar tek yürek

Amed Sportif Faaliyetler'in kritik Iğdır Futbol Kulübü deplasmanı öncesi Kayapınar'daki Parkorman ve Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Şehirde maç saati yaklaştıkça hem büyük bir coşku hem de heyecan yaşanıyor.

Diyarbakır'da tarihi maç öncesi adeta bayram havası yaşanıyor. Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile sezonun en kritik karşılaşmasına çıkarken, taraftarlar da bu heyecana ortak olmak için sokaklara akın etti. Kayapınar ilçesinde bulunan Parkorman ve Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranlar, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Şehir genelinde araç kornaları susmazken, vatandaşlar sokaklarda tezahüratlar yaparak takımlarına destek veriyor.

Diyarbakır temsilcisinin karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmesi, kentteki heyecanı zirveye taşıdı. Diyarbakır'da herkes tek yürek olurken, gözler tarihi karşılaşmadan gelecek sonuçta.

"Dün akşamdan beri heyecandan uyumadım"

Mardin'den sabahın ilk ışıklarında Diyarbakır'a gelerek dev ekranın kurulduğu parkta arkadaşlarıyla maç saatini bekleyen Fırat Akar, "Amedspor'u desteklemek için Mardin'den geldik. Heyecanla maçı bekliyoruz. Muhtemelen kazanacağız. Kazanmasak dahil play-off maçıyla Süper Lig'e çıkacağız. Kesinlikle kazanacağımızı düşünüyorum. Kendimizden eminiz" ifadelerini kullandı.

Maç için Mardin'den Diyarbakır'a gelen Harun Yüksel ise saatler öncesinden dev ekranın kurulduğu alana gelip en önden izlemeyi beklediğini söyledi. Yüksel, "Çok heyecanlıyız. Umarım bu yolun sonu şampiyonlukla biter. Amedspor sadece Diyarbakır'ın takımı değil bütün Güneydoğu'nun takımıdır. Mardin'den buraya geldik. İnşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Taraftarlardan Hüseyin Angay da dün akşamdan beri heyecandan uyumadığını dile getirdi. Angay, "Kent Meydanı'nda heyecanla maçı beklemekteyiz. 21 yıla yakındır Diyarbakır şehri, Süper Lig hasreti çekiyor. İnşallah bu hasret bugün son bulacak. Amedspor sadece bizim değil, tüm Güneydoğu'nun takımıdır. Bizim dileğimiz futbolcularımız çok iyi bir maç çıkarıp, 21 yıllık hasretimize son vermeleri" dedi. - DİYARBAKIR

