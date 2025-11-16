Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi

Haberler

Dünyanın en prestijli dövüş organizasyonlarından biri olan UFC 322'de Amerikan Dillon Danis ile Dağıstanlı Islam Makhachev'in takım arkadaşları arasında büyük kavga çıktı. Kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü.

  • Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları arasında UFC 322'de kavga çıktı.
  • Islam Makhachev, UFC'de yarı ortasıklet kemerini kazanarak çifte şampiyon oldu.
  • Islam Makhachev, Donald Trump'a 'Beyaz Sarayı aç ben geliyorum!' dedi.

Dünyanın en prestijli dövüş organizasyonlarından biri olan UFC 322 nefes kesti. Kafesin içinde yaşanan şiddetli kavganın ardından kafesin yanında başka bir kavga daha çıktı.

UFC322'DE BÜYÜK KAVGA

Jiu-jitsu dünya şampiyonu olan Amerikan Dillon Danis ile Dağıstanlı İslam İslam Makhachev'in takım arkadaşları arasında büyük bir kavga çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalıştı. Danis güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov'un kuzeni Abubakar Nurmagomedov'un da kaosun içinde olduğu ortaya çıktı.

MAKHACHEV ÇİFTE ŞAMPİYON OLDU

Hafifsıklet kemerini mayısta boşaltan Makhachev, yarı ortasıklet kemerini kazandı ve welterweight şampiyonu oldu. Dağıstanlı dövüşçü, UFC'nin nadir çifte şampiyonlarından biri oldu.

"BEYAZ SARAY'I AÇ BEN GELİYORUM"

Makhachev'in ilk sözleri, "Donald Trump, Beyaz Sarayı aç ben geliyorum!" oldu.

