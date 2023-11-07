Didim Belediyesi'nin Pilates Etkinlikleri Devam Ediyor

Didim Belediyesi öncülüğünde her cumartesi Didim Amfi Tiyatro önünde bulunan Amfi Park'ta düzenlenen Pilates, zumba, cardio etkinliklerine ilgi giderek artıyor.

Vatandaşlara sağlıklı bir yaşam ve zindelik kazandırmak amacıyla Didim Belediyesi öncülüğünde her cumartesi gerçekleştirilen pilates, zumba, cardio etkinliklerine ilgi giderek artıyor.

Uzman antrenörler ve özel pilates hocaları eşliğinde, kültürün ve sanatın yeni merkezi Didim Amfi Tiyatro önünde bulunan Amfi Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Didimli vatandaşlar cumartesi günü sabahın erken saatlerinde güne spor yaparak başladı. Pilates etkinliğine Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu da katılım gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren etkinliğin sonunda Didimli vatandaşlar böyle güzel bir etkinliği gerçekleştirdiği için başta Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.