Üye Girişi
Haberler

Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Köprülü, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması'nda ödül aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Köprülü, 'Spor Haberi' kategorisinde birinci oldu. İGC'nin geleneksel yarışmasında toplam 11 esere ödül verildi.

İZMİR,

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ( İgc ) tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Köprülü, "Spor Haberi" kategorisinde ödül aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti 78'inci, cemiyetin yayın organı 9 Eylül Gazetesi ise 12'nci yaş gününü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği törenle kutladı. İgc'nin geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Teşvik Yarışması'nın ödüllerinin de sahibini bulduğu gecede, yarışmada, "Spor Haberi" kategorisinde, "Yoruldum Yetersiz Kalır, Ben Bittim" başlıklı haberiyle birinci olan Demirören Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Köprülü, ödülünü Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin elinden aldı. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 10 kategoride toplam 11 esere, Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 9 kategoride 9 esere ödül verildi. İGC Başkanı Dilek Gappi, "Cemiyetimiz Hasan Tahsin'in yaktığı bağımsızlık meşalesini onurla taşıyacak, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden zerre taviz vermeden özgür haberciliğin yıkılmaz kalesi olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mustafa Köprülü Hasan Tahsin İzmir Spor İGC Spor Haberler

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
title