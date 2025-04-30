Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü

Putin'e destek için gönderdiği binlerce askerden Kim'i yıkan haber

Develigücü, Play Off İçin Kritik Maçta Suvermez Kapadokya'yı Bekliyor

Develigücü, Play Off İçin Kritik Maçta Suvermez Kapadokya'yı Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig'de Develigücü, Suvermez Kapadokya ile oynayacağı maçta galip gelerek Play Off grubuna yükselmeyi hedefliyor. Sportif Direktör Oktay Kanbolat, rakiplerine karşı rövanşı almak istediklerini belirtti.

Develigücü, ligdeki son maçında Suvermez Kapadokya'yı mağlup ederek Play Off grubuna yükselmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, son hafta maçında Suvermez Kapadokya ile karşılaşacak. Deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlılar, galibiyete erişmek istiyor.

Nevşehir ekibi ile oynayacağı müsabakaya tam kadro hazırlanan Develigücü'nün Sportif Direktörü Oktay Kanbolat, "Ligin ilk yarısında sahamızda mağlup olduğumuz rakibimizi bu kez yenerek hem rövanşı almak hem de Play Off'a yükselen taraf olmak istiyoruz. Tek centilmenlik içerisinde oynanmasını umut ettiğimiz maçtan 3 puanla ayrılmak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.