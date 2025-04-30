Develigücü, Play Off İçin Kritik Maçta Suvermez Kapadokya'yı Bekliyor

Develigücü, ligdeki son maçında Suvermez Kapadokya'yı mağlup ederek Play Off grubuna yükselmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, son hafta maçında Suvermez Kapadokya ile karşılaşacak. Deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlılar, galibiyete erişmek istiyor.

Nevşehir ekibi ile oynayacağı müsabakaya tam kadro hazırlanan Develigücü'nün Sportif Direktörü Oktay Kanbolat, "Ligin ilk yarısında sahamızda mağlup olduğumuz rakibimizi bu kez yenerek hem rövanşı almak hem de Play Off'a yükselen taraf olmak istiyoruz. Tek centilmenlik içerisinde oynanmasını umut ettiğimiz maçtan 3 puanla ayrılmak" dedi. - KAYSERİ