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Develigücü, Adaletgücü'nü 2-0 Yenerek 29. Haftayı Kazançla Tamamladı

Develigücü, Adaletgücü'nü 2-0 Yenerek 29. Haftayı Kazançla Tamamladı
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 29. hafta maçında Kayseri temsilcisi Develigücü, sahasında Adana'nın Adaletgücü takımını 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini Ali Güzel kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 29. hafta maçında Develigücü, sahasında Adana temsilcisi Adaletgücü'nü 2-0 mağlup etti.

Stat: Develi İlçe Stadyumu

Hakemler: Yiğit Tuç, Osman Arslan, İsa Çelik

Kayseri Develigücü: Mustafa Aslan, Tolga Yıldız, Bahadır Can (Buğra Aslan Dk. 35), Enes Koçoğlu, İbrahim Şahinkaya, Onur Alpaslan, Resul Ekrem Turhan (Altay Özkan Dk. 76), Zekeriya Kartal, Mehmet Seçme, Mehmet Turan Karamahmut, Ali Güzel (Samet Balçık Dk. 79)

Adana Adaletgücü: Okan Kaynak, Ezdin Uçar (Doğukan Can Karabulut Dk. 67), Alperen Ayyıldız, Mustafa Acar, Reşat Engin Toğaçar, Recep Macar (Baha Berk Aygün Dk. 58), Birkan Bakacak (İsmail Efe Ak Dk. 78), Oğuzhan Gencer (Samet Eker Dk. 58), Görkem Dalmaz, Furkan Noyan, Zeynel Abidin Çatal (Ahmet Can Genç Dk. 58)

Goller: Ali Güzel (Dk. 42, dk. 73 pen) (Develigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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